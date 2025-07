LIVE Nuoto Europei Juniores 2025 in DIRETTA | caccia all’oro per la 4×200 sl con Mao e Nannucci

Benvenuti alla diretta degli Europei Juniores di nuoto 2025 a Samorin, Slovacchia! Fino al 6 luglio, i migliori talenti giovanili europei si sfidano nella splendida cornice della X-Bionice Sphere, portando emozioni e record. Oggi, la caccia all’oro nella 4x200 stile libero, con protagonisti Mao e Nannucci. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa entusiasmante competizione, dove il talento si trasforma in leggenda.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. Fino  al 6 luglio 2025, la Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, giĂ teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputano all’aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente. L’ Italia si presenta all’appuntamento con 38 nuotatori (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni piĂą folte e bilanciate di tutto il campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto. Europei Juniores 2025 in DIRETTA: caccia all’oro per la 4Ă—200 sl con Mao e Nannucci

