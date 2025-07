Il mercato entra nel vivo Fucina poker di acquisti

Il mercato calcistico si accende di nuovi acquisti e strategie, mentre la Fucina Muggiò si prepara a una nuova stagione ricca di sfide. Umberto Cortelazzi, pur non assumendo il ruolo di allenatore, torna sulla scena come direttore sportivo, portando con sé esperienza e passione. Accanto a lui, Agostino Mastrolonardo riprende il suo percorso in Eccellenza, pronti a scrivere un capitolo emozionante. Ecco come si delineano le nuove ambizioni della squadra...

Umberto Cortelazzi non si prende tutto come sembrava all’inizio. Per lui ci sarà “solo” l’incarico da direttore sportivo alla Fucina di Muggiò come del resto aveva fatto egregiamente negli ultimissimi anni alla Fc Milanese, prima del disimpegno societario dello scorso dicembre e la parentesi al Ponte San Pietro. In panchina non ci andrà lui, ma Agostino Mastrolonardo che così ritrova l’Eccellenza dopo l’anno in Promozione a Lesmo. Eccellenza già cavalcata nelle precedenti esperienze a Giussano (dove portò la Vis Nova dalla Prima Categoria alla serie D), Lazzate e Oltrepo. Ora la nuova avventura alla corte di Luciano Pace e con un progetto diverso dal solito ma che sia Cortelazzi che Mastrolonardo sapranno ben interpretare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mercato entra nel vivo. Fucina, poker di acquisti

In questa notizia si parla di: fucina - mercato - entra - vivo

?Calciomercato Bologna - Mentre il mercato inizia ad entrare nel vivo, il Bologna mette gli occhi su due svincolati, ma di grande valore. Cosa c’è davvero dietro questi possibili colpi? Vai su Facebook

Il mercato entra nel vivo. Fucina, poker di acquisti; Galleria d’arte diffusa. Mostra mercato nel borgo di Bienno; Mercato, musici, artisti e le prove della gara: il programma dei prossimi giorni della Corsa all’Anello.

Il mercato entra nel vivo. Fucina, poker di acquisti - Calcio Eccellenza, sbarcano a Muggiò Monzani, Campanella, Eberini e Moratti. Scrive ilgiorno.it

Il mercato entra nel vivo - la Nazione - Il mercato entra nel vivo Squadre lunigianesi protagoniste: Marchionna va alla Gragnolese, rumors Brunotti. Secondo lanazione.it