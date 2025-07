Juventus fuori dal Mondiale per Club le reazioni social dei tifosi | VIDEO

L'eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club ha scatenato un'ondata di reazioni social tra i tifosi, tra delusione e critiche. La sconfitta contro il Real Madrid, decisa da Gonzalo Garcia, ha acceso discussioni sui cambi di Igor Tudor, evocando passioni e accuse. I supporters si sono confrontati sui social, dimostrando quanto questa eliminazione sia un momento di forte emozione per la tifoseria bianconera, che ora aspetta di capire come reagirĂ la squadra.

Real Madrid-Juventus 1-0, bianconeri eliminati dal Mondiale per Club: sui social, reazioni dei tifosi soprattutto sui cambi di Igor Tudor. La Juventus viene eliminata dal Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: decide il gol di Gonzalo Garcia al 54'. Nonostante una buona prestazione, specie nel primo tempo, tanta è l'amarezza dei tifosi bianconeri nelle loro reazioni sui social. Critiche a Igor Tudor per i cambi (in particolare per l'uscita anticipata dal campo di Kenan Y?ld?z), mentre non mancano i complimenti per il portiere Michele Di Gregorio, autore di numerose parate decisive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus fuori dal Mondiale per Club, le reazioni social dei tifosi | VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - mondiale - club - reazioni

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Il Real Madrid elimina la Juventus dal Mondiale per Club Vincono i Blancos per 1-0 con il gol di GarcĂ­a, anche la Juventus, dopo l'Inter, tornerĂ in Italia per recuperare le energie in vista della prossima stagione. Commenti? #FIFAClubWorldCup #realmadrid Vai su Facebook

?#Juve-Real, diretta: Gonzalo elimina i bianconeri dal Mondiale, tutte le reazioni Vai su X

Juve-Real, tutte le reazioni dopo il ko mondiale; Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale; Juve, da Yildiz a Locatelli: le parole dei protagonisti nel post-partita.

Mondiale per Club, non basta l’orgoglio della Juventus: ai quarti va il Real - Dopo l'Inter, anche la Juventus di Tudor saluta il Mondiale per Club: non basta una grande partita d'orgoglio... Lo riporta derbyderbyderby.it

Juventus eliminata dal Mondiale per Club: Real Madrid vince 1-0 con Gonzalo Garcia - Di Gregorio protagonista con 10 parate, Tudor a testa alta. Come scrive lifestyleblog.it