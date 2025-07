Clevatess la recensione | se il Dio Demoniaco adotta un bebè

Nel cuore di un mondo oscuro e oppresso, la storia di Clevatess brilla per il suo coraggio nel esplorare l'ignoto. Quando un dio demoniaco decide di adottare un neonato, le sorti di questa terra si tingono di mistero e speranza. Un fantasy dark avvolgente che sfida i confini della moralità, rivelando come anche le creature più temibili possano nutrire sentimenti inaspettati. Scopriamo insieme un universo dove il bene e il male si intrecciano in modo sorprendente.

Prigionieri di un mondo dai confini angusti, le razze umanoidi sono tenute sotto scacco da quattro Re demoniaci. Ma una di queste terrificanti creature decide di prendere con sé un neonato. Eccovi la nostra recensione del dark fantasy Clevatess. Ormai quasi definitivamente archiviata la parentesi degli isekai, sembra che gli anime giapponesi siano tornati alle basi, per così dire, concentrandosi di più sul fantasy "classico", genere in cui Clevatess si inserisce in maniera naturale e portando addirittura qualche spunto interessante. Anticipata da un lungo episodio d'esordio, la serie prodotta dallo studio Lay-Duce arriva sulla piattaforma Crunchyroll in edizione, purtroppo, solo sottotitolata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Clevatess, la recensione: se il Dio Demoniaco adotta un bebè

