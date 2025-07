Cultura a pezzi | si dimette anche Borrelli In tre giorni saltano i vertici di Cinecittà e del Ministero

Il mondo della cultura italiana attraversa una crisi senza precedenti: in soli tre giorni, i vertici di Cinecittà e del Ministero si dissolvono, lasciando tutti senza certezze. Nicola Borrelli, il volto di riferimento dell’audiovisivo nazionale, si dimette, segnando un nuovo capitolo di incertezza. La sua uscita, confermata dal Ministero e accompagnata da parole di stima, apre uno scenario ancora tutto da scoprire. La domanda ora è: quale futuro attende la cultura italiana?

Si dimette anche Nicola Borrelli, il gran cerimoniere dell’ audiovisivo italiano. Lo conferma nella tarda notte tra il 2 e il 3 luglio con una nota del Ministero nella quale Alessandro Giuli lo ringrazia del lavoro e gli conferma la propria “stima per il lavoro svolto fin qui”. La notizia era stata anticipata da un articolo di Franco Bechis su Openoline che indicava come possibile la sostituzione da parte di Giuli. La conferma è arrivata dal Ministero dopo mezzanotte. Le ragioni non sono note ma a far traboccare il vaso sarebbe stata la sua difesa nell’ affaire Kaufmann: “ I documenti erano in regola ”, aveva detto Borrelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it