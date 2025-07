Uno dei migliori fighter italiani di cui non avete ancora sentito parlare

Scoprite uno dei talenti più nascosti e promettenti del panorama MMA italiano: Daniele Miceli. A quasi 38 anni, il fighter romano si prepara a scrivere una pagina storica venerdì notte a Riyadh, nel main event di una prestigiosa promozione internazionale. La sua sfida contro Omar El Dafrawy, idolo locale e favorito, segna un traguardo inedito: il primo europeo a competere in un match titolato della PFL MENA. Un’impresa che merita tutta la vostra attenzione!

Nell’indifferenza generale, persino all’interno della nicchia di appassionati italiani di MMA, venerdì notte a Riyadh un fighter italiano di quasi 38 anni combatterà nel main-event di una promozione internazionale. Daniele Miceli sarà il primo europeo a presenziare in un incontro titolato di PFL Mena, la lega regionale creata da PFL per il bacino del Medio Oriente e Nord Africa, e combatterà contro l'idolo di casa Omar El Dafrawy, di otto anni più giovane, campione dei pesi welter che viene da sette vittorie consecutive (dalle 18 su Dazn). La carriera di Miceli ha preso un’impennata pochi anni fa, a un’età in cui la maggior parte degli atleti si ritira. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Uno dei migliori fighter italiani di cui non avete ancora sentito parlare

