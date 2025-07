Non solo catastrofi | il governo chiama le assicurazioni

Il panorama delle assicurazioni sta cambiando radicalmente: non più semplici strumenti di tutela contro eventi imprevisti, ma veri e propri partner nella gestione delle sfide nazionali. Con il governo che chiama le compagnie a collaborare in settori strategici come territorio, pensioni e sanità, si apre una nuova era di responsabilità condivisa. È il momento di capire come questa evoluzione plasmerà il futuro del nostro Paese, coinvolgendo ogni cittadino e impresa nel percorso di crescita e resilienza.

La via è tracciata: le assicurazioni dovranno interagire sempre di più col pubblico, il privato dovrà farsi carico di (parte) delle grandi questioni da cui discende il futuro del Paese, dalla salvaguardia del territorio fino a pensioni e sanità. Ieri, all’assemblea nazionale dell’Ania, l’associazione nazionale delle imprese assicuratrici, sono sfilati diversi ministri che hanno confermato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Non solo catastrofi: il governo “chiama” le assicurazioni

In questa notizia si parla di: assicurazioni - catastrofi - governo - chiama

In Italia, ogni giorno, milioni di persone ricevono chiamate indesiderate da numeri sconosciuti. Si tratta, perlopiù, di offerte commerciali: contratti luce e gas, promozioni telefoniche, assicurazioni. Spesso la voce è registrata, a volte è un operatore insistente. In Vai su Facebook

Il governo non ci ripensa: la polizza anti-catastrofe per le imprese scatta da gennaio 2025; Catastrofi, almeno 75mila imprese devono assicurarsi; Le assicurazioni in Italia nel 2023 hanno pagato 5,7 miliardi di sinistri per catastrofi naturali.

Acquaroli, 'servono agevolazioni per stimolare assicurazioni' - "Credo che vadano create delle agevolazioni per chi si assicura, perché il tema è che per essere assicurato devi avere una serie di requisiti e non tutti ce li hanno. Lo riporta ansa.it

Assicurazione contro le catastrofi naturali, tutti i nodi da sciogliere - Wired Italia - Così, dal 31 marzo tutte le imprese dovranno, per decreto del governo (entrato in vigore il 14 marzo di quest'anno), sottoscrivere una polizza per tutelarsi dalle catastrofi naturali, sempre più ... Segnala wired.it