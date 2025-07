Lautaro-Calhanoglu contatto diretto al telefono dopo lo scontro | cosa si sono detti

Lautaro Martínez e Hakan Calhanoglu, protagonisti di un acceso scontro pubblico, hanno deciso di ricomporre le tensioni attraverso un contatto diretto al telefono. Cosa si sono detti in questo confronto privato? Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra il capitano nerazzurro e il centrocampista turco, portando finalmente chiarezza e unità nello spirito della squadra.

