Tris Quarté Quinté Premio Animal Garden Doppietta Dell’Annunziata-Congiu

Una serata all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni all’Ippodromo del Savio, dove il Tris Quarté e Quinté in abbinamento al Premio Animal Garden Cesena hanno regalato spettacolo e sorprese. La doppietta di Congiu e la vittoria di Darwh Wise L hanno incantato il pubblico, mentre Jerominus Turgot ha chiuso in grande stile. Un evento che ha confermato ancora una volta quanto il mondo delle corse sia ricco di passione e talento.

La serata di martedì all' Ippodromo del Savio ha avuto il suo cardine nella corsa Tris Quarté e Quinté abbinata al Premio Animal Garden Cesena. La pista ha premiato i progressi di Darwh Wise L, allieva di Battista Congiu che in 1.15.1 ha battuto il compagno di allenamento Eubuleo in una sfida tutta targata Piscuoglio, con papà Vincenzo Dell'Annunziata preminente sul giovane erede Carmine mentre Jerominus Turgot ha conquistato il terzo gradino del podio su Bella May San e Expoo dei Greppi. Il tutto per i 417 euro della tris e i 1.618 della quarté, mentre nessun ticket vincente ha premiato la scommessa quinté.