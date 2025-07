Sottocorona avverte | Molto caldo Ma occhio alle zone temporalesche

L'estate infuocata si fa sentire sull'Italia, con temperature elevate che richiamano alla mente l'importanza di proteggere chi lavora sotto il sole. Paolo Sottocorona, nel suo intervento su Omnibus, sottolinea come le aree alpine e prealpine siano più soggette a temporali, mentre il caldo intenso resta protagonista nelle zone pianeggianti. La priorità è garantire la sicurezza di tutti, soprattutto di chi affronta giornate estreme.

L'Italia è nella morsa del caldo ed è giusto che si pensi "a chi lavora nelle strade o nelle campagne". Con questo commento, che sembra un plauso al protocollo sulle emergenze climatiche estreme firmato ieri, Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento nello studio di Omnibus, dove anche oggi ha diffuso le ultime previsioni meteo. In primo luogo, l'instabilità sarà "relegata soprattutto nelle zone alpine e prealpine". Le "zone temporalesche", però, scateneranno qualche pioggia anche nelle Marche, in Abruzzo, in Molise e nel Lazio.   Domani "la situazione è simile", ha proseguito il meteorologo, spiegando che i temporali saranno isolati "ma sempre presenti".