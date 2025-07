Palio di Siena rinviato a oggi 3 luglio 10 contrade al via | dove e quando vederlo in tv

Dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo, il celebre Palio di Siena torna in scena oggi, 3 luglio 2025, con dieci contrade pronte a darsi battaglia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tradizione e adrenalina, trasmesso in diretta su La7 e streaming. La corsa, attesa da tutto il mondo, promette emozioni pure e spettacolo senza precedenti. Scopri dove e quando seguirla, perché questa è una giornata da non perdere!

(Adnkronos) – Dopo il rinvio di ieri per maltempo, il Palio di Siena è in programma oggi, giovedì 3 luglio 2025, con la corsa in diretta tv e streaming su La7 nel pomeriggio con orari che dipendono dalla procedura di partenza. Come da tradizione, la competizione si sarebbe dovuta svolgere il 2 luglio, ma quando . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza

