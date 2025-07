Andrea Sempio impronta compatibile | nuove analisi per riscrivere la scena del delitto

Il mistero che avvolge il delitto di Garlasco si infittisce con le ultime analisi forensi. Andrea Sempio, finora sconosciuto, emerge come figura chiave grazie a nuove impronte compatibili ritrovate sulla scena del crimine. La Procura di Pavia lavora con riserbo, alimentando speranze e interrogativi su un possibile colpo di scena. Riusciranno queste nuove evidenze a cambiare le sorti dell’indagine e riscrivere la verità ?

Andrea Sempio era sulla scena del crimine di Garlasco quella mattina del 13 agosto 2007. Lo sostengono gli inquirenti, che non hanno dubbi sulla posizione del nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Contro di lui la Procura di Pavia, che mantiene il massimo riserbo sull'inchiesta, avrebbe un asso nella manica che, insieme

