Perché la Cina vuole controllare la successione del dalai lama

Perché la Cina mira a controllare la successione del Dalai Lama? Mentre il leader spirituale tibetano ribadisce che nessuno dovrebbe interferire nel processo, Pechino approfitta di questa occasione per rafforzare la sua influenza. Una mossa che mette in evidenza le tensioni tra religione e politica in un contesto globale in continua evoluzione. La questione mette in discussione i confini tra autonomia culturale e controllo statale, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni future.

Il leader spirituale dei buddisti tibetani ha detto che nessuno deve interferire nel processo. Ma Pechino non vuole farsi sfuggire l'occasione per imporre il suo controllo.

