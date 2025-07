Ieri in Campania | a Benevento ritrovato il cadavere della donna scomparsa

Una tragica scoperta scuote la Campania: a Benevento è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna scomparsa, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di ulteriori dettagli. La vicenda si unisce ad altri casi di cronaca che hanno segnato la regione negli ultimi giorni, evidenziando l'urgenza di risposte chiare e di un impegno costante per la sicurezza e il supporto alle vittime. La speranza ora è che giustizia e verità prevalgano in questa triste vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 2 luglio 2025 Avellino – Starebbe bene ma per il momento gli agenti della Mobile di Avellino, che hanno ritrovato la 22enne Francesca De Vivo allontanatasi da casa circa 20 giorni fa, non forniscono ulteriori dettagli. Per ora la priorità era riportare Francesca dalla sua famiglia, anche perchè ha biosogno di cure che segue giornalmente e che probabilmente in questi giorni non ha fatto. ( LEGGI QUI ) Benevento – Ritrovata nel pomeriggio purtroppo senza vita la donna scomparsa in città di nazionalità ucraina. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un terreno incolto in prossimità di via dei Longobardi.

