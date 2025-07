Costruire ponti e saltare muri Rileggere Alex Langer trent’anni dopo rivela cosa ci serve oggi

Costruire ponti e saltare muri: un invito a rileggere Alex Langer, trent'anni dopo, e a scoprire cosa ci serve oggi per un vero cambiamento. Langer, ecologista e visionario, ci ha lasciato un’eredità di speranza e azione concreta, invitandoci a perseverare nel "continuare in ciò che è giusto". La sua, più che mai, è una lezione di coraggio e solidarietà da riscoprire in tempi di sfide globali.

Alex Langer, ecologista, intellettuale, europarlamentare e fondatore dei Verdi in Italia e in Europa, moriva il 3 luglio 1995 in un oliveto nei pressi di Firenze. Lasciò un commovente invito a chi restava: “Continuate in ciò che è giusto”. Era nato a Vipiteno (Alto Adige) e a lungo si era occupato del rapporto tra le comunitĂ linguistiche ed etniche. A lui si devono i fondamenti dell’ambientalismo (“La conversione ecologica è una cosa molto concreta”, scriveva), dell’antimilitarismo e di una politica consacrata all’impegno civile: piĂą che pacifista, si definiva “ facitore di pace ”. Fu militante in Lotta Continua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Costruire ponti e saltare muri. Rileggere Alex Langer trent’anni dopo rivela cosa ci serve oggi

In questa notizia si parla di: langer - alex - cosa - costruire

“Sulle tracce di Alex”, un album musicale e un reading teatrale per celebrare “l’arte della convivenza” di Langer - Sulle tracce di Alex, un coinvolgente album musicale e un reading teatrale celebrano l'eredità di una figura fondamentale del movimento eco-pacifista.

? Il 3 luglio 1995 il parlamentare verde altoatesino si tolse la vita lasciando una preziosa ma impegnativa ereditĂ Leggi l'articolo #AlexLanger Vai su Facebook

Costruire ponti e saltare muri. Rileggere Alex Langer trent’anni dopo rivela cosa ci serve oggi; Le utopie concrete di Alex Langer; L'eredità di Alexander Langer, profeta di pace.

Dalle colpe degli altri, alle nostre corresponsabilità: tre domande a cui Alex Langer ci chiede di rispondere - Politico, saggista, costruttore di ponti, i suoi testi sono un faro nel mondo attuale, segnato da conflitti e crisi. Da vita.it

Le utopie concrete di Alex Langer - (ExtraTerrestre) Scriveva il giornalista malgascio Sennen Adriamirado nella biografia Il s’appelait Sankara, dedicata alla vita del presidente del Burkina Faso ucciso nel 1987 in un colpo di Stato e s ... Lo riporta ilmanifesto.it