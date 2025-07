Arrivato il via libera della Figc per l’Eccellenza

È arrivato il tanto atteso via libera della FIGC alla Lucchese per l’iscrizione in sovrannumero al campionato di Eccellenza Toscana, aprendo nuove speranze e opportunità per il club. La Federazione ha inviato la documentazione necessaria, anche se resta da definire ancora il costo ufficiale dell’iscrizione, stimato tra 100 e 130 mila euro. È un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro della squadra, alimentando entusiasmo e aspettative.

Finalmente è arrivato il via libera da parte della Figc per la iscrizione, in sovrannumero, della Lucchese al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. La lettera della Federazione contiene anche l’elenco della documentazione necessaria per poter procedere formalmente con la richiesta di iscrizione, ma non precisa ancora l’importo della cifra da pagare per l’iscrizione in sovrannumero (fino ad ora si è parlato di una cifra tra 100 e 130mila euro a fondo perduto). "Sebbene restino ancora alcuni passaggi tecnici da completare per rendere chiare le modalità ed i criteri di iscrizione - questa la nota diramata da palazzo Orsetti nel primo pomeriggio di ieri una volta ricevuta la letter della Figc - l’amministrazione comunale ha scelto di non attendere oltre: questa mattina la giunta ha approvato l’atto di indirizzo che consentirà, già da giovedì 3 luglio (oggi per chi legge, ndr), la pubblicazione del bando pubblico redatto dagli uffici competenti per selezionare la nuova compagine societaria che dovrà rilanciare la realtà sportiva cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivato il via libera della Figc per l’Eccellenza

Aggiornamento #SPAL Comunicazione del Sindaco Alan Fabbri e dell'Assessore allo Sport Francesco Carità È arrivata questa mattina, firmata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, la lettera ufficiale che ci autorizza ad attivare la procedura per l'iscri

