Volley A 2

La pallavolo si accende con entusiasmo a Santa Croce e Siena, dove la Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara a scrivere nuovi entusiasmanti capitoli. Dopo le prime mosse di mercato, tra conferme e arrivi, il roster si arricchisce di tre talenti pronti a fare la differenza in campo. La squadra si sta plasmando per affrontare con grinta la prossima stagione, e l’attesa cresce: il futuro è tutto da scoprire!

SANTA CROCE Prosegue la campagna acquisti della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la costituenda compagine pallavolistica, sorta dal connubio fra la stessa Siena e Santa Croce. Dopo la conferma di Randazzo, l’arrivo del centrale Bragatto e l’ok dell’opposto Nelli, ecco che in rapida serie, sono stati annunciati altri tre atleti. Si tratta della conferma del centrale Ceban e degli arrivi del libero Piccinelli e dello schiacciatore di banda Benavidez. Ceban compirĂ 24 anni a novembre, è alto metri 2,03 e disputerĂ la sua quinta stagione in A2. Il libero Piccinelli ha 28 anni, proviene dalla Sir Perugia, mentre l’attaccante-ricettore Benavidez, nato in Argentina, ha preso per la nazionalitĂ sportiva, la cittadinanza portoghese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley A 2

In questa notizia si parla di: volley - ceban - croce - santa

Il centrale Victorio Ceban rimane all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il pallavolista: “Sono qui perché questa società ha grandi ambizioni. E io voglio migliorare ancora”. Link al comunicato con l'intervista ufficiale: https://tinyurl.com/dwdjtwvx Vai su Facebook

Volley A 2; Silenzio in casa Emma Villas: attesa per l'accordo con Codyeco Santa Croce; Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas tra conferme e colpi in arrivo.

Volley A 2 - SANTA CROCE Prosegue la campagna acquisti della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la costituenda compagine pallavolistica, sorta dal connubio fra la stessa Siena e Santa Croce. Secondo lanazione.it

Emma Villas Lupi Siena in A2. A Santa Croce resta la B - Resi noti i dettagli dell’accordo tra le società dei presidenti Lami e Bisogno "Fare gruppo unica strada, altrimenti si resta piccoli fiammiferi destinati a spengersi". Si legge su msn.com