Gazzetta dello Sport | David-Juve è fatta | primo colpo dell’era Comolli Ora l’assalto a Osimhen

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Jonathan David, il primo grande acquisto dell’era Comolli. Domani il bomber canadese sosterrà le visite mediche al J Medical e siglerà un contratto quinquennale, segnando un colpo importante a parametro zero. Mentre si definisce questa operazione, i tifosi sognano già il prossimo obiettivo: Osimhen. La stagione si infiamma con nuove sfide e ambizioni!

"> La Juventus è pronta ad accogliere Jonathan David: il bomber canadese sarà a Torino domani per sostenere le visite mediche al J Medical e firmare il suo contratto quinquennale. L’operazione è stata chiusa a parametro zero, come rivelato da Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport, subito dopo l’eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club. L’accordo è arrivato nel post-partita con il Real Madrid, durante una trattativa ad oltranza che ha portato alla fumata bianca in piena notte italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “David-Juve, è fatta: primo colpo dell’era Comolli. Ora l’assalto a Osimhen”

