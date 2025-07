Vannucchi annata da portiere top E’ la perla del calciomercato

Gianmarco Vannucchi, il portiere che ha fatto alzare il sipario sulla Serie C, si è guadagnato il titolo di miglior custode della porta nel girone B grazie a dati impressionanti: oltre il 51% di "clean sheets" e 18 partite senza subire reti. Un vero e proprio gioiello del calciomercato, ora nel mirino di club di livello superiore. La sua prossima destinazione promette grandi emozioni e sfide ancora più avvincenti.

Gianmarco Vannucchi è stato indicato dal sito ufficiale della Lega Pro – Serie C come miglior portiere del girone B dello scorso campionato di Serie C, con una percentuale di "clean sheets" superiore al 51% (avendo mantenuto la porta inviolata in 18 delle 35 occasioni in cui è sceso in campo). Numeri che fanno dunque del portiere di Prato uno dei pezzi pregiati del mercato: la Ternana, dopo la promozione in Serie B sfiorata solo poche settimane fa (anche grazie all’apporto dell’estremo difensore classe 1995) è a quanto pare intenzionata a fare cassa per ripartire. E anche per l’ex-Coiano Santa Lucia potrebbe arrivare il momento di salutare il gruppo, trasferendosi altrove. 🔗 Leggi su Lanazione.it