Lo Squalo | il nuovo Trailer per il 50° anniversario

Preparati a rivivere l'epica suspense di uno dei capolavori cinematografici più amati di sempre! In occasione del 50°176 anniversario, Universal svela il nuovo trailer di “Lo Squalo”, che tornerà nelle sale USA a fine agosto. Un tributo a un film che ha rivoluzionato il genere horror e catturato generazioni di spettatori. Non perderti questa straordinaria occasione di riscoprire il brivido sulla grande schermo!

