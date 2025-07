La squadra dei miei sogni? … Gioca già in lui

L'attenzione dei tifosi e degli esperti è ormai tutta rivolta a Rafa Leao, l'asso portoghese del Milan, protagonista di un mercato infuocato. Con le sue performance stellari, Leao si candida come uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva, attirando sguardi indiscreti da club di élite come il Bayern Monaco e il Barcellona. Il suo futuro potrebbe scrivere una nuova pagina di calcio europeo, e le prossime settimane saranno decisive per scoprire dove giocherà la sua prossima avventura.

2025-07-02 20:21:00 Il web è in trepidazione: Il futuro di Rafa Leao (Almada, 1999) è una delle questioni contrassegnate in rosso nella cartella del Milano Questo mercato. Il portoghese è uno dei calciatori più citati della tua squadra E lo hanno già collegato con diversi grandi come il Bayern. La squadra di Bavaro è alla ricerca di un calciatore di band con Overflow. Rang di Nico Williams che va al Barça- e Leao stesso, questo sembra essere chiaro sul suo futuro. Il portoghese sta attualmente godendo la sua vacanza. Qualche giorno fa è stato visto con quello che sarà il suo ex compagno, Theo Hernández. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Esposito: «Qui con Pio emozione! Futuro? Inter squadra dei miei sogni» - Sei pronto a immergerti nel mondo di un giovane talento che sogna in grande? Sebastiano Esposito, qui dall’Atrium Health Performance Park di Charlotte, ci svela le sue emozioni e le speranze per il futuro dell’Inter.

