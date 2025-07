Prospettive Andrea Costa Boniciolli per la panchina Anche Mecacci in lista Evitate le isole nei gironi

Il futuro dell'Andrea Costa si fa incandescente: tra nomi in lista e strategie da definire, la panchina diventa il centro delle attenzioni. Dopo l'addio a Federico Vecchi, il club biancorosso si prepara a scoprire chi guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie B Nazionale. Tra le opzioni spicca un nome che ha già acceso gli entusiasmi dei tifosi locali. È il momento di scoprire chi potrebbe essere il prossimo protagonista sulla panchina imolese.

Rotti gli indugi sulla partecipazione al prossimo campionato di serie B Nazionale, con la relativa iscrizione già avvenuta, l' Andrea Costa si concentra ora sul nodo più importante da sciogliere: la guida tecnica. Dopo l'addio a Federico Vecchi, approdato alla Mens Sana Siena di B Interregionale, si sfoglia la margherita per capire chi faccia al caso del club biancorosso. Un nome che stuzzica l'appetito degli appassionati imolesi è quello di Matteo Boniciolli, vecchia conoscenza di Christian Pavani, che lo ha avuto ai tempi della Fortitudo. Boniciolli sembrava in chiusura con la Stella Azzurra Roma, dove invece dovrebbe finire Damiano Pilot, ed è senza dubbio un crack per la categoria.

L’Andrea Costa al lavoro - L'Andrea Costa continua a navigare in acque incerte mentre attende sviluppi sul futuro del club. Il team di commercialisti Chiarioni di Bologna è attualmente impegnato nella ristrutturazione del debito pregresso dell'Imolese, un processo che richiede ancora tempo prima di portare a una soluzione definitiva.

