Serie A1 Big Mat niente impresa Trionfa il Macerata

Nel cuore della Serie A1 Big Mat, il Macerata si afferma con forza, interrompendo la serie di vittorie del Grosseto. Dopo un inizio equilibrato, il match si accende nel quarto inning, culminando in un deciso 6-2 che riaccende le speranze e promette un finale avvincente. La sfida tra queste due grandi protagoniste è solo all'inizio, e la prossima tappa potrebbe riservare sorprese inattese.

Il Bsc Big Mat Grosseto impatta la 'serie' con il Macerata. Dopo il successo nella prima gara, martedì sera allo stadio Jannella i marchigiani si sono imposti 6-2nel recupero dell'11° turno di campionato. La gara è stata equilibrata fino al 5° inning, quando 5 punti ospiti creano il solco che i maremmani non riescono a colmare. Inaspettato il crollo del lanciatore Scott Prins che fino a quel momento era stato perfetto. Lo 0-0 si sblocca nel 4° inning, con il vantaggio firmato dal doppio di Dudley Leonora e la risposta al cambio campo dal singolo di Isenia che fa correre a casa Alomà . Nella parte alta del 5° la squadra di Illuminati inizia con due singoli (Di Turi e Oldano) più il sacrificio di Noguera.

Baseball: Macerata frena Parmaclima nel venerdì di Serie A. Sconfitta anche San Marino - Nel primo giorno del weekend della Serie A 2025 di baseball, il Macerata sorprende battendo il Parmaclima con un netto 4-1, infliggendo così la prima sconfitta della stagione alla squadra parmense.

