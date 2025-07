Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 3 luglio

Scopri cosa riservano le stelle per questa giornata di giovedì 3 luglio 2025 con "Le Stelle di Branko", l'astrologo più amato d’Italia. Previsioni dettagliate e consigli pratici per ogni segno dello Zodiaco ti guideranno tra emozioni, sfide e opportunità. Che tu sia Ariete o Pesci, lasciati ispirare dall’energia cosmica e affronta la giornata con consapevolezza. Ecco cosa suggeriscono le stelle: preparati a vivere momenti unici e sorprendenti!

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 3 luglio 2025. Ariete Si risale la china, ma non abbassate la guardia. Luna viaggia in opposizione, possono ritornare tensioni nei rapporti stretti. Affrontiamo per primo il settore della salute, potrebbe non essere ideale, a causa proprio della Luna in contrasto con Saturno e Nettuno, impegnative attività fisiche non indicate. Salutare invece una scossa forte alle collaborazioni. Quello che si conclude sarà dimenticato, senza rancore. 🔗 Leggi su Iltempo.it