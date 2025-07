Mondiale per Club finti highlights da 14 milioni di clic | la surreale truffa che ha ingannato YouTube

In un mondo ormai dominato dai click, emerge una surreale truffa digitale che ha svelato il nuovo volto della disinformazione: i finti highlights del Mondiale per Club FIFA, capace di ottenere 14 milioni di clic senza alcuna presenza reale. Questa strategia subdola sfrutta la fame di calcio degli appassionati e mette in discussione l’affidabilità delle fonti online. Ma cosa si nasconde dietro questa ingannevole corsa ai numeri?

Il nuovo volto della disinformazione. Una versione subdola, che sfrutta la fame insaziabile di calcio di milioni di appassionati in tutto il mondo. Il protagonista di questa vicenda, a suo malgrado, è il controverso Mondiale per Club Fifa che ha fatto registrare di sicuro più click sul web che spettatori negli stadi. È la mattina di giovedì 26 giugno negli Stati Uniti, c’è attesa per il big match tra Manchester City e Juventus a Orlando e si comincia a cercare su YouTube e Google contenuti relativi all’incontro. Il primo risultato è un video visualizzato da oltre 700mila persone che promette gli highlights di una vittoria per 3-2 del City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, finti highlights da 14 milioni di clic: la surreale truffa che ha ingannato YouTube

