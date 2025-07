Calhanoglu lascia l’Inter | il club abbassa il prezzo Ma non transige su un aspetto

L’addio di Calhanoglu all’Inter si avvicina, con il club disposto a ridurre il prezzo del suo trasferimento ma fermo su un aspetto chiave. Le trattative di calciomercato nerazzurro sono in pieno fermento, tra orecchie tese e decisioni cruciali. La prossima chiamata con l’agente Stipic potrebbe svelare il futuro del centrocampista turco, lasciando gli appassionati in attesa di un colpo di scena. Il mercato si infiamma: cosa riserverà il destino di Hakan?

Il calciomercato Inter vive ore decisive, e non solo per la ricomposizione del caso Lautaro-Calhanoglu. Il telefono della dirigenza è caldo soprattutto sul fronte delle uscite, con un contatto imminente in programma con Gordon Stipic, l'agente di Hakan Calhanoglu. Stipic è il grande regista dietro l'operazione che punta a portare il centrocampista turco al Galatasaray, un piano di cui lo stesso giocatore conosce ogni singolo dettaglio e sviluppo.

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Longari (SI) - #Stankovic (oltre al Brugge) è nel mirino anche di club di Bundesliga come lo #Stoccarda che ci penserebbe in caso di partenza di #Stiller. Angelo #Stiller è un nome alto nelle liste dell’Inter qualora #Calhanoglu lasciasse i nerazzurri. Vai su X

Due addii in casa Inter : il Galatasaray fa spesa Da un lato c’è l’interesse conclamato del club turco per Calhanoglu, dall’altro un altro nome in lista è quello di Sommer, anche se al momento non ci sono state offerte concrete, come riportato da Fabrizio Ro Vai su Facebook

Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta: Parole divisive, mai tradito questo club; Con chi ce l'ha Lautaro? Calhanoglu e non solo: una sparata che sa di chiamata alle armi; Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: Si sarebbe creato rumore.

Calhanoglu lascia l'Inter? Lautaro durissimo: «Chi non vuole restare, può andar via». La moglie del turco: «Alcune persone non sono fedeli a te» - L'Inter è fuori dal Mondiale per club e ha concluso la sua stagione. Lo riporta msn.com

Inter, il nodo Calhanoglu: Galatasaray in stand-by, ma l’Al Hilal entra in scena - Mentre l’Inter cerca di riorganizzare la squadra dopo una stagione che ha lasciato strascichi, il futuro di Hakan Calhanoglu appare sempre più incerto. Come scrive informazione.it