Kolo Muani Chelsea può decollare | voci via via più intense il mercato Juventus pensa a due alternative per sostituirlo I nomi

Il mercato si infiamma: Kolo Muani al Chelsea sembra sempre più vicino, con voci che si intensificano di ora in ora. La Juventus, pronta a intervenire in caso di addio, sta valutando due alternative per rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività. Con il club bianconero attento alle mosse dei grandi, il panorama si prepara a scoprire quale strada verrà imboccata nel rush finale di questa sessione di mercato. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe già in lista i nomi di Matteo Retegui e Victor Osimhen come possibili sostituti per il reparto offensivo.

