Si è dimesso Nicola Borrelli direttore generale di Cinema e audiovisivo

Nicola Borrelli si è dimesso dalla direzione generale di Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in una nota ufficiale, ringraziandolo «per il lavoro svolto fin qui» e confermandogli «piena stima». Le ragioni delle dimissioni non sono state rese note. L’uscita di Borrelli arriva a pochi giorni di distanza da quella di Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, alimentando le voci di tensioni interne al Mic. Sullo sfondo, secondo quanto ricostruisce Repubblica, ci sarebbe il malcontento crescente per la gestione del settore da parte del ministro Giuli, già finito al centro di critiche per i tagli a festival e istituzioni culturali ritenute « non allineate », e per lo scontro istituzionale con il Premio Strega, da lui disertato dopo aver accusato la Fondazione Bellonci di averlo escluso dalla giuria. 🔗 Leggi su Lettera43.it