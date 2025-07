Commenti sessisti in una chat diploma rimandato di un anno per punizione

Un episodio di commenti sessisti su una chat di Instagram ha scatenato conseguenze severe per quattro studenti dell'Università Bocconi, che ora dovranno rimandare il diploma di un anno. Quello che alcuni avevano considerato un semplice ‘gioco’ tra colleghi si è rivelato essere molto di più, attirando l’attenzione della giustizia accademica e amministrativa. Un campanello d’allarme su come i comportamenti online possano avere ripercussioni reali e durature sulla carriera degli studenti.

Quello che alcuni studenti avevano liquidato come un semplice “gioco” tra colleghi di master, è stato giudicato ben altro dall’Università Bocconi e dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Un episodio avvenuto sui social, in una chat di gruppo su Instagram, è costato caro a quattro studenti dell’ateneo milanese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

