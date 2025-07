L’Inter inguaia la Juventus | assegno da 25 milioni di euro

Il calciomercato infiamma l'Italia, e il derby d’Italia si accende con una svolta clamorosa: l’Inter blocca la Juventus con un assegno da 25 milioni di euro. Un affare che scuote le casse dei meneghini e rappresenta una beffa per la Vecchia Signora, aprendo nuovi scenari di mercato che potrebbero rivoluzionare gli equilibri della prossima stagione. La sfida è appena iniziata, e le trattative sono più avvincenti che mai.

Svolta improvvisa di calciomercato, il derby d'Italia si infiamma con un affare che fa bene alle casse dei milanesi e segna la beffa per la Vecchia Signora Con il via ufficiale del calciomercato, si entra in una fase caldissima, quella in cui si costruiranno, delicatamente, gli equilibri per la prossima stagione calcistica. Caccia aperta da parte di tutti al Napoli, con le altre grandi storiche del nostro calcio a inseguire e cercare di mettere in discussione il primato degli azzurri. Tra le compagini che maggiormente vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste, ovviamente, Inter e Juventus, sempre impegnate nell'eterno derby d'Italia a distanza.