Allo Junior San Benedetto primo campo in provincia

Al Junior Tennis San Benedetto arriva una grande novità: il primo campo da Pickleball della provincia! Questa entusiasmante disciplina, che unisce elementi di tennis, badminton e ping pong, sta conquistando appassionati di ogni età. Giocato su un campo compatto di 6,10 x 13,41 metri, offre divertimento e sfide uniche, grazie alle racchette solide e alla ‘no volley zone’. Preparati a scoprire un mondo di nuove emozioni sportive!

C’è una novità divertente allo Junior Tennis San Benedetto. E’ stato inaugurato il primo campo da Pickleball della provincia. Si tratta di una nuova disciplina, propedeutica al tennis che mette insieme elementi di tennis, badminton e ping pong. Si gioca, in un campo che ha le dimensioni di quello del badminton, e misura 6,10 x 13,41 metri, dove esiste una ‘no volley zone’ e con racchette con piatto solido, senza fori, che possono essere di legno, metallo o grafite, con una pallina grande quanto quella da tennis ma più leggera, di plastica, forata e cava. Il campo dello Junior è stato intitolato alla memoria di Tina Piagneri Serati, moglie di Franco Piagneri, proprietario del circolo gestito da Benedetta Di Carlo insieme a Simone Tartarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

