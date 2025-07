Djokovic-Evans oggi a Wimbledon | orario precedenti e dove vedere il match

Preparati a vivere un'altra emozionante giornata di Wimbledon! Oggi, giovedì 3 luglio, Novak Djokovic torna in campo per affrontare Daniel Evans nel secondo turno, sotto gli occhi di tutto il mondo. Con precedenti ricchi di suspense e un’atmosfera carica di tensione, il match promette spettacolo. Scopri orario, precedenti e come seguire questo imperdibile incontro, perché non vorrai perderti neanche un istante di questa sfida epica.

(Adnkronos) – Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2025 per il secondo turno del torneo. Oggi, giovedì 3 luglio, l'ex numero uno al mondo affronta sul Centrale Daniel Evans, a Londra con wild card. Il britannico ha battuto il connazionale Jay Clarke nel turno precedente, mentre il serbo ha eliminato il francese Alexandre Muller. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

