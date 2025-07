Europei femminili oggi l’esordio dell’Italia | dal sogno americano di Cantore all’esperienza di Girelli tutto sulle azzurre

L’Italia femminile si prepara a scrivere una nuova pagina di storia agli Europei, con il sogno americano di Cantore e l’esperienza di Girelli che salgono in cattedra. Andrea Soncin ha sottolineato l’ambizione di non porsi limiti, affrontando ogni avversaria con rispetto ma senza paura di sognare in grande. Oggi, contro il Belgio, inizia la sfida che potrebbe portare le Azzurre verso nuove vette: il calcio femminile italiano si gioca una grande occasione.

“Non vogliamo porci limiti, c’è molto rispetto per le avversarie, ma ce la giochiamo con tutte”. Andrea Soncin, commissario tecnico dell’Italia Femminile, si è presentato così nell’ultima conferenza stampa prima dell’inizio degli Europei. L’Italia esordirà oggi, 3 luglio, contro il Belgio in un match già fondamentale per le sorti del girone, ma il CT non firma per il secondo posto nel gruppo. Dichiarazione d’intenti importante per una nazionale che dopo un periodo complicato sta vivendo una continua crescita. Da quando è arrivato Soncin, le azzurre hanno vinto 10 delle 23 partite giocate, ma hanno battuto tra le altre Spagna e Germania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Europei femminili, oggi l’esordio dell’Italia: dal sogno americano di Cantore all’esperienza di Girelli, tutto sulle azzurre

In questa notizia si parla di: italia - europei - femminili - esordio

