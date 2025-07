Arriva l’Ancona City Padel Sfide tra campioni di calcio

Preparati a un’estate indimenticabile ad Ancona! Dal 7 al 13 luglio, Piazza Pertini si trasformerà nel cuore pulsante del padel con la prima edizione della "Ancona City Padel Comes Cup". Tra sport, musica e spettacoli, campioni di calcio si sfideranno in un torneo ricco di emozioni e solidarietà, con premi in denaro per i migliori. Un evento imperdibile che unisce passione e divertimento: i protagonisti sono pronti a scrivere una nuova pagina nella storia sportiva della città.

Dal 7 al 13 luglio, piazza Pertini si trasformerà nel villaggio del padel per la prima edizione della " Ancona City Padel Comes Cup ", evento di portata nazionale organizzato dall’ex calciatore dell’Ancona Roberto Lorenzini che promette di animare l’estate del capoluogo marchigiano con sport, musica, spettacolo e solidarietà. Il torneo, che metterà in palio 3mila euro per la categoria maschile e 1.500 euro per quella femminile, vedrà sfidarsi i migliori atleti in un’atmosfera davvero unica. Ma l’evento va ben oltre la competizione sportiva, configurandosi come una vera e propria festa che ogni sera offrirà musica dal vivo, dj set e dirette in collaborazione con Radio Arancia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’Ancona City Padel. Sfide tra campioni di calcio

