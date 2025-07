Francesca Tamani firma la prefazione italiana di Fiabe Floreali di Louisa May Alcott | un viaggio tra natura poesia e pedagogia

Francesca Tamani, rinomata studiosa di letteratura angloamericana, ci guida in un affascinante viaggio tra natura, poesia e pedagogia con la sua prefazione italiana a Fiabe Floreali di Louisa May Alcott. In questa nuova edizione integrale, pubblicata da Flower-ed, il lettore riconquista la magia dell’autrice di Piccole Donne, grazie alla traduzione di Michaela Alessandroni. Un’opera che incanta e arricchisce, invitandoci a riscoprire un mondo di sogno e insegnamenti senza tempo.

Francesca Tamani, docente e appassionata studiosa di letteratura angloamericana, è la voce italiana che accompagna i lettori nella nuova edizione integrale di Fiabe Floreali ( Flower Fables ) di Louisa May Alcott, pubblicata da Flower-ed per la collana Fiby Arts. Un’opera che, grazie alla traduzione di Michaela Alessandroni, restituisce per la prima volta al pubblico italiano il testo completo dell’autrice di Piccole Donne in tutta la sua magia originaria. Durante l’intervista al podcast “Lo Scaffale”, Francesca Tamani ha raccontato il dietro le quinte del suo lavoro di prefazione, evidenziando quanto il mondo delle fate, dei fiori e della natura racchiuda valori ancora attuali: altruismo, amicizia, crescita personale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Francesca Tamani firma la prefazione italiana di Fiabe Floreali di Louisa May Alcott: un viaggio tra natura, poesia e pedagogia

In questa notizia si parla di: francesca - tamani - italiana - fiabe

Francesca Palumbo campionessa italiana di fioretto - RaiNews - La potentina Francesca Palumbo, in rappresentanza dell'Aeronautica Militare, si è imposta per il secondo anno consecutivo ai Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si svolgono a Cagliari. Segnala rainews.it

Francesca Leone, ambasciatrice dell'arte italiana al G20 - Sarà l'artista Francesca Leone a rappresentare l'arte italiana al prossimo G20 in India che avrà come tema 'Una Terra, una famiglia, un futuro'. Secondo ansa.it