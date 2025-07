Sport in tv giovedì 3 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Giovedì 3 luglio si prospetta una giornata imperdibile per gli appassionati di sport in TV, con eventi emozionanti come il torneo di Wimbledon e l’atteso debutto dell’Europeo femminile. Da Jannik Sinner a Jasmine Paolini, tanti italiani pronti a brillare sui campi. Restate con noi per scoprire orari, programmi e aggiornamenti live, perché oggi il divertimento sportivo è garantito!

Giovedì 3 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il torneo di Wimbledon che vedrà molti italiani impegnati, tra cui il numero uno al mondo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, che, dopo l’eliminazione di ieri nel singolare, torna sull’erba del terzo Grande Slam nel doppio al fianco di Sara Errani. Comincia anche l’Europeo di calcio per la Nazionale femminile. E tanto altro ancora. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - giovedì - luglio - eventi

Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 15 maggio, gli appassionati di sport troveranno tanti eventi emozionanti da seguire in TV e in streaming.

Luglio al Parco XXII Aprile Un mese di eventi gratuiti per tutte le età! In programma: Vibrazioni all'Aria Aperta – mercoledì 2 e 9 luglio Tamburi all'Aria Aperta – mercoledì 2 e 9 luglio Integrazione con lo Sport – tutti i giovedì di luglio Danze afri Vai su Facebook

Sport in tv oggi (mercoledì 2 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Sport in tv oggi, giovedì 3 luglio 2025: Sinner a Wimbledon e l'Italia agli Europei di calcio femminile; Estate a Cremona: da domani torneranno i Giovedì d'estate tra sport, musica e shopping; Lomazzo: torna “Luglio lomazzese”, cinque giovedì tra musica, spettacolo, sport e divertimento.