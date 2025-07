Fere a basso costo il ritiro sarà a Terni | Qualche giocatore prende 800mila euro

Il calciomercato si anima a Terni, dove il ritiro estivo si sposta per abbattere i costi e ottimizzare le risorse. Con alcuni giocatori che percepiscono fino a 800mila euro, l’obiettivo di ridurre le spese comincia a mostrare risultati concreti, portando a inevitabili cambiamenti nel team. La “due diligence” prosegue, aprendo la strada a nuove strategie e opportunità per la gestione futura.

L’abbattimento dei costi inizia a generare effetti tangibili. Coinvolge anche il ritiro estivo, che si svolgerĂ a Terni, non a Cascia dove era stato programmato dai fratelli D’Alessandro. Per quanto riguarda i calciatori e lo staff, ci si prepara a una serie di inevitabili partenze, sia in merito alla prima squadra che al settore giovanile. Prosegue nei canoni e nei tempi previsti la “due diligence“ che dovrebbe condurre a breve il pacchetto azionario in nuove mani e l’iter tecnico-burocratico di Palazzo Spada relativo al nuovo stadio. In questa fase transitoria le notizie a 360 gradi sulla Ternana continuano ad arrivare dal sindacoe presidente della Provincia, Stefano Bandecchi che sta svolgendo una costante supervisione del complicato scenario rossoverde. 🔗 Leggi su Lanazione.it