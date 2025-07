Ndoye il Bologna ha sparato 45 milioni più Zanoli Il Napoli con 75 i soldi di Osimhen vuole lui e Beukema

Il mercato del calcio è un vero e proprio campo di battaglia, dove cifre imponenti si scontrano e strategie si intrecciano. Con il Napoli pronto a investire 75 milioni per Ndoye e Beukema, e il Bologna che valuta Ndoye 45 milioni più Zanoli, le trattative sono al centro di un crescendo emozionante. Se il Napoli tratta, significa che le cifre si avvicinano alla realtà; ora, si lavora come...

Ndoye, il Bologna ha sparato 45 milioni più Zanoli. Il Napoli con 75 (i soldi di Osimhen) vuole portare a casa lui e Beukema Ndoye per il Bologna vale 45 milioni più Zanoli. È il calcio di oggi. E comunque conta il mercato. Se il Napoli tratta, vuol dire che il prezzo è quasi giusto. Il club azzurro però, scrive il Corriere dello Sport, vorrebbe sborsarne 75 di milioni per il pacchetto completo Ndoye-Beukema. Per ora, si tratta, si lavora come ripetono gli esperti di calciomercato. Scrive il Corsport con Fabio Mandarini: Costa tanto Dan Ndoye: 45 milioni di euro, è la prima valutazione del Bologna; e costa un bel po’ anche il suo amico e collega Sam Beukema, valutazione 35. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it