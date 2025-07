Tour de France 2025 in tv | la guida completa RAI ed Eurosport Chi saranno telecronisti e commentatori

Il Tour de France 2025 si prepara ad entusiasmare gli appassionati di ciclismo con un copertura completa e coinvolgente. Rai ed Eurosport garantiranno trasmissioni in diretta di tutte le tappe, arricchite da approfondimenti esclusivi e commenti esperti. Con Stefano Rizzato e Francesco Pancani pronti a guidarvi tra vittorie epiche e sfide mozzafiato, questa edizione promette di essere imperdibile. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sulla copertura televisiva di questa grande corsa.

Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Tour de France 2024 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 29 giugno a domenica 21 luglio. Diretta integrale su Eurosport 1, mentre la messa in onda su Rai 2 inizierà alle ore 14.45. Stefano Rizzato sarà la prima voce sulla Rai, mentre Francesco Pancani (prima voce al Giro d’Italia) interverrà da uno studio in loco. Si alterneranno al microfono anche vari commentatori tecnici, i volti che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni come Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e altri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025 in tv: la guida completa RAI ed Eurosport. Chi saranno telecronisti e commentatori

