i tricolori di volo a vela ferrara protagonista con negossi e fergnani

I tricolori di volo a vela a Ferrara hanno celebrato l’eccellenza dello sport e della passione aeronautica, con oltre 50 equipaggi provenienti dai più prestigiosi club italiani. La sesta e ultima prova di domenica ha concluso questa entusiasmante edizione, consolidando Ferrara come capitale dello sport aeronautico. Tra emozioni e sfide avvincenti, gli appassionati sono stati testimoni di un evento che unisce tradizione e innovazione. La competizione si è chiusa lasciando un segno indelebile nel panorama del volo a vela nazionale.

Con la sesta prova di domenica si sono conclusi a Ferrara i Campionati Italiani di volo a vela continuando la tradizione che da molti anni vede l’aero club Volovelistico Ferrarese organizzatore della gara più frequentata del calendario sportivo nazionale dell’Aeroclub d’Italia. Il numero dei partecipanti quest’anno è stato di 50 equipaggi, divisi in quattro classi e provenienti dai maggiori club volovelistici italiani. La competizione iniziata lo scorso fine settimana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e si è conclusa questo fine settimana. Tutte le sei prove sono state caratterizzate da condizioni metereologiche particolarmente impegnative per il volo a causa del grande caldo e, la scorsa settimana anche dalla scarsa visibilità dovuta all’anomalo apporto dei fumi degli incendi canadesi, arrivati fino alla pianura Padana dalle correnti in quota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net