La Beach Volley Young Academy ha fatto nuovamente registrare numeri da record, confermando la sua crescita esponenziale. Giunta alla diciottesima edizione, l’evento 2025, inaugurato il 23 giugno, ha coinvolto un esercito di giovani talenti e numerosi partner di rilievo. Un vero e proprio simbolo di passione, competizione e sviluppo del volley giovanile in Italia. E i risultati promettono di superare ogni aspettativa, rendendo questa stagione ancora più indimenticabile.

Avevano preannunciato numeri super ma stavolta la Beach Volley Young Academy giunta alla diciottesima edizione e puntualmente il tutti è stato confermato. L’edizione 2025 è partita lo scorso 23 giugno, organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Teen Volley Academy Rapagnano, Emmont Volley, Pallavolo Monte Urano e Pallavolo Azzurra Academy. Il tutto presso lo Chalet DoppioZero di Lido di Fermo, diventato ormai la casa della Beach Volley Young. Iscrizioni che sono volate e che hanno raggiunto ufficialmente quota 250, un numero incredibile che testimonia la grandissima passione dei giovani del territorio per il volley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Numeri record per la Beach Volley Young Academy

