L’attesa è finita: l’OPS di Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca può partire il 14 luglio, dopo il via libera di Consob e Antitrust. Una mossa strategica che potrebbe ridisegnare il panorama finanziario italiano, offrendo nuove opportunità di investimento e consolidamento. Tutto è pronto per l’inizio di questa operazione cruciale, che promette di portare interessanti sviluppi nel settore bancario e finanziario nazionale.

Tutto pronto per l’inizio dell’offerta relativo all’offerta pubblica di scambi o (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Sien a sulla totalità delle azioni di Mediobanca, dopo che ieri sera è arrivato il via libera della Consob al prospetto informativo e l’autorizzazione incondizionata da parte dell’Antitrust. L’ok di Consob. L’autorità di vigilanz a ha approvato il documento di offerta relativo all’OPS, che sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta. Per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, MPS riconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da 2,533 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’8 settembre 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 40 giorni di borsa aperta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - MPS, via libera di Consob e Antitrust su OPS su Mediobanca. Al via il 14 luglio

