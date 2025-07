Olimpia eccoti Guduric Un campione d’Europa per riprendere a brillare | L’Armani è un onore

Olimpia Milano torna protagonista con un colpo da maestro: l’arrivo di Marko Guduric, campione d’Europa in carica e protagonista del triplete con il Fenerbahçe. Un rinforzo di grande livello che riaccende le speranze di tornare a giocare nelle competizioni europee più prestigiose, dopo tre stagioni senza playoff. Con la sua esperienza e classe, Guduric si prepara a far brillare nuovamente l’armata milanese, segnando un nuovo capitolo di successo.

Colpo da novanta per l'Olimpia Milano che ha annunciato ufficialmente la firma di Marko Guduric. Un campione d'Europa (in carica) per tornare a frequentare l'Europa che conta dopo tre stagioni senza playoff. La guardia serba classe 1995, protagonista del "triplete" con il Fenerbahçe, ha firmato un 2+1 con la squadra di coach Ettore Messina. Milano si assicura così uno dei giocatori più ambiti del mercato. Guduric porta con sé esperienza (quattro Final Four in 7 stagioni), mentalità vincente e un passato in NBA con i Memphis Grizzlies. Nell'ultima stagione in Eurolega ha chiuso con 10.9 punti, 3.