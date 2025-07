Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi | Grazie per questa seconda possibilità

Cristina Plevani torna sotto i riflettori, confermando il suo spirito combattivo e la sua determinazione. Dopo aver trionfato 25 anni fa al Grande Fratello, questa volta si impone anche all’Isola dei Famosi, dimostrando che la vera forza sta nella resilienza. La sua vittoria smentisce ogni stereotipo: meno empatica e meno piagnona, Cristina ha conquistato il pubblico grazie alla sua autenticità e coraggio. È il momento di scoprire cosa le riserva il futuro.

Cristina Plevani che 25 anni fa vinse la prima edizione del Grande fratello, poi risucchiata nella sua vita lontano dalle telecamere, fa il bis e vince il reality l’Isola dei Famosi. La meno empatica, la meno piagnona, quella che si è messa in gioco perché se il gioco si fa duro non si tira indietro, è la più votata. Dopo le prove e le eliminazioni flash (era arrivata alla puntata finale insieme a Teresanna, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Jay e Loredana Cannata ). Poi rush finale a tre con Adinolfi (arrivato secondo) e Jay. “Mi sono detta: ‘Sono un’incosciente e vado’. Sono cambiata, adesso ho voglia di condivisione, ho diritto di vivere e non di sopravvivere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi: “Grazie per questa seconda possibilità”

