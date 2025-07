Ingiuste detenzioni scontro in maggioranza tra Costa e Delmastro | Intervenga la Corte dei conti

L'ombra delle ingiuste detenzioni accende un acceso scontro tra i due poli opposti della maggioranza: Costa, garantista e vicepresidente della Commissione Giustizia, e Delmastro, giustizialista e sottosegretario protetto da Meloni. Due figure di spicco che si affrontano duramente alla Camera, riflettendo le tensioni interne su un tema sensibile e delicato. La questione è talmente spinosa che ora interviene anche la Corte dei Conti, segnando un capitolo cruciale nel dibattito politico e giudiziario.

Uno super garantista. L'altro super giustizialista. Il primo deputato di Forza Italia. E da un paio di settimane anche vicepresidente della commissione Giustizia della Camera. L'altro non solo sottosegretario alla Giustizia, ma sempre super protetto da Giorgia Meloni. L'uno di fronte all'altro, Enrico Costa e Andrea Delmastro Delle Vedove. Che alla Camera, in commissione, si scontrano a brutto muso sulla sostanza e sui numeri dell'ingiusta detenzione. Quando, cioè, un pm mette in galera un suo inquisito senza che ci siano prove ed effettiva necessitĂ . Un leit motiv, quest'ultimo, per Costa. Che da anni batte e ribatte sempre lo stesso tasto.

