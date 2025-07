Tau Calcio una fucina di talenti Gli attaccanti tutti in serie C

Il Tau Calcio si conferma una vera e propria fucina di talenti, con gli attaccanti che brillano in Serie C. La recente campagna di mercato vede l’ingaggio di Pietro Carcani ed Edoardo Nottoli, rinforzi di qualità per il team. Tuttavia, le cessioni dei gioielli come Motti, Rinaldini e Andolfi segnano un cambio di rotta importante. Ma cosa riserva il futuro per questa promettente società ? Restate con noi per scoprirlo.

Il Tau Altopascio ha acquisito le prestazioni di Pietro Carcani, esterno, fratello dell’attaccante Tommaso, giĂ in amaranto e di Edoardo Nottoli, centrocampista ex Ghiviborgo. Sul fronte cessioni il club amaranto perderĂ tutti i suoi gioielli. Motti si è accasato al Ravenna (che ha speranze di ripescaggio in terza serie), Rinaldini da tempo ha firmato con il Forlì, Andolfi sarĂ un giocatore del Pontedera (sfumato per lui, livornese doc, l’approdo alla squadra della sua cittĂ ), mentre Atzeni è molto vicino al Carpi. Si punterĂ sul confermato Tommaso Carcani, (ora raggiunto dal fratello), che con capitan Meucci e Lombardo costituirĂ l’ossatura del team. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tau Calcio, una fucina di talenti. Gli attaccanti tutti in serie C

