Diana Tiurina dalla Lituania all’Italia | autrice del libro Nonostante me due lauree due concorsi vinti e la sua voglia di insegnante INTERVISTA

Diana Tiurina, originaria della Lituania e ora cittadina italiana, incanta con il suo talento e la sua determinazione. Autrice del romanzo “Nonostante me”, un coinvolgente viaggio psicologico ambientato a Modena, e docente di inglese presso l’Istituto “J. Barozzi”, ha saputo trasformare le sfide in successi. Laureata, vincitrice di concorsi e appassionata insegnante, la sua storia è un esempio di passione e resilienza. Scopriamo di più sulla sua incredibile avventura e sulle motivazioni che la spingono a condividere il suo mondo.

È conosciuta in Italia con il suo romanzo d'esordio intitolato Nonostante me, un romanzo psicologico intrigante e doloroso che si sviluppa lungo l'arco di tredici giorni trascorsi a Modena. Proprio nella città emiliana Diana Tiurina, 45 anni, insegna lingua inglese con incarico annuale presso l'Istituto tecnico economico "J. Barozzi". Arrivata da diversi anni dalla Lituania, dove dopo la laurea aveva lasciato la famiglia d'origine con l'idea di partire per conoscere il mondo, la professoressa Diana ha già sostenuto due concorsi ed è in attesa di entrare in ruolo. Una carriera scolastica molto veloce e determinata, l'apprendimento della lingua italiana è stato rapido ed efficace tanto da consentirle di parlare un italiano fluente e di darsi alla narrativa direttamente nella nostra lingua.