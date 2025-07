Grecia Creta in fiamme | maxi incendio vicino a hotel evacuazioni di massa

Un drammatico scenario si dipinge sulla pittoresca Creta, dove un maxi incendio divampato nelle ultime ore minaccia strutture ricettive e abitazioni lungo la costa sudorientale. Le autorità, in risposta alla crescente emergenza, hanno avviato evacuazioni di massa per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La lotta contro le fiamme continua, mentre i venti di burrasca complicano gli interventi di spegnimento. La situazione rimane critica e in evoluzione.

(Adnkronos) ‚Äď Continua a divampare l'incendio fuori controllo a Creta in Grecia, sulla costa sudorientale, divampato mercoled√¨ pomeriggio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. ¬†Le autorit√† hanno provveduto a evacuazioni di massa di hotel, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

