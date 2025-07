Lecce arresti per appalti favori e voti | carcere per l' imprenditore Barone due ai domiciliari Nessuna misura per Alessandro Delli Noci

Lecce al centro di un'intricata inchiesta sugli appalti, favori e voti che scuote la politica locale. Mentre l'imprenditore Barone finisce in carcere e due persone sono agli arresti domiciliari, nessuna misura restrittiva è stata adottata per Alessandro Delli Noci. Le indagini dei militari della Guardia di Finanza stanno portando alla luce dinamiche oscure e possibili intrecci tra economia e politica: un caso che promette di avere profonde ripercussioni sul territorio.

Lecce, appalti favori e voti: torna la Finanza all'Urbanistica. L'inchiesta si allarga - Lecce torna sotto i riflettori con l'inchiesta sugli appalti, favori e voti che scuote la città . La Finanza fa ritorno all’Ufficio Urbanistica del Comune, prontamente prelevando documenti e fascicoli, anche su progetti già sotto indagine.

