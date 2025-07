Calciomercato Milan Jashari | il messaggio del Bruges E il Diavolo …

Il calciomercato del Milan si fa sempre più intrigante, e questa volta il nome di Ardon Jashari scalda gli animi dei tifosi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Bruges ha mandato un messaggio chiaro: il Diavolo non rilancerà per l'acquisto del giovane talento questa sessione. Ma quali sono le ultime novità che potrebbero cambiare le carte in tavola? Scopriamole insieme.

Per Ardon Jashari, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non rilancerà in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari: il messaggio del Bruges. E il Diavolo …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - messaggio

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Colpo Jashari da 32,5 milioni: il Milan farebbe l'affare perfetto! Giovane, talentuoso e sostenibile Lo svizzero convince tutti: qualità e numeri giusti per Casa #Milan! #Calciomercato #Jashari #Rossoneri #SerieA #acmilaninside #ACMilan Vai su X

#Calciomercato #Milan, Pedullà: “#Ricci ai dettagli. Su #Xhaka e #Jashari …” Vai su Facebook

Milan, attesa la risposta del Bruges per Jashari: il giocatore in arrivo in ritiro; Il Milan alza ancora l'offerta per Jashari: 35 più bonus. Il Bruges ci pensa e chiede Aleksandar Stankovic all'Inter; Milan, alzata l'offerta per Jashari. Idea di scambio con la Roma per la porta.

Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura | CM.IT - Tare è vicinissimo a chiudere col Brugge ... Riporta calciomercato.it

Jashari-Milan, cresce l’ottimismo: i due nuovi dettagli che avvicinano l’accordo - Due nuovi dettagli sembrano poter avvicinare il buon esito dell’accordo con il Brugge. Come scrive msn.com